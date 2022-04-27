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News 最新消息

2022. 04. 27

配合防疫 再次遠端上班

山川久也配合防疫，將於明日開始4/27(四)開始遠端上班，辦公室僅維持最少運作人力，請大家體諒並一起共同抗疫！    

2021. 05. 17

配合防疫 遠端上班

山川久也配合防疫，已於今日5/17(一)開始遠端上班，辦公室僅維持最少運作人力，請大家體諒並一起共同抗疫！

 

 

2021. 02. 20

2/20補班日維持休假

維持我們山川久也的傳統,2021年2月20日的補班日維持休假,感謝客戶體諒~

2021. 02. 04

2021年新春假期公告

2021年新春假期公告：

為了體恤山川久也同仁辛苦一整年，我們將提早放假，將於2021年2月8日-2月16日起間放年假，初六2月17日恢復上班。

感謝客戶一整年的支持與鼓勵，讓我們休息一下，年假回來將會元氣滿滿的再奮戰一整年！

2020. 10. 07

2020年10月花蓮員工旅遊

今年山川久也員工旅遊將前往花蓮，員旅期間為2020年10月8日(四)到10月12日(一)，這五天我們將無法提供設計與程式服務，但主機服務與維護依然維持正常，請各位見諒。

2020. 09. 26

2020年9月26日(週六)不補班通知

親愛的客戶們：
我們維持山川久也的傳統，
我們2020-9-26(週六)不補班，一樣放假喔！

2020. 02. 14

2020年2月15日不補班通知

親愛的客戶們：
我們維持山川久也的傳統，
我們明天(2/15)週六不補班，一樣放假喔！

2020. 01. 22

2020年1月年假

年假：1月23日(週四)至1月29日(週三) 1月30日(週四恢復上班) 
員旅：2月5日(週三)至2月12日(週三) 2月13日(週四恢復上班)

2019. 11. 25

2020年2月海外員旅

今年山川久也員工旅遊將前往澳洲，2020年2月5日(三)到2月12日(三)員旅期間我們將無法提供設計與程式服務，但主機服務依然維持正常，請各位見諒。

2019. 10. 08

山川久也全新官網上線！

慶祝山川久也成立10週年，在工作忙碌之餘，也默默籌備山川久也的全新風貌。
包括新CIS與官網，經過2年多的努力，團隊用盡心力將官網推到全新的層次境界。
希望大家會喜歡：）
 

2021. 01. 29

2021年1月29日 尾牙日

今天是山川久也的尾牙日，我們中午會出去吃飯，下午會有尾牙活動與年報，所以各位親愛的客戶有事情詢問，我們回覆可能會比較慢喔！感謝體諒！

S C R O L L

WEB Design網站設計

山川久也網站設計公司提供專業卓越的網站設計與網站系統，從網站企劃、系統架構規劃、RWD網頁設計、手機版網頁設計、電腦版網頁設計、後台程式開發，伺服器建置與維護，都是累積10年以上的客製化經驗，所以請放心將網站交給我們。

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滑鼠的背景圖
鍵盤的背景圖
花盆的背景圖
電腦螢幕中顯示客製化網站設計
山川久也的網站設計作品
網頁設計作品
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APP DesignAPP設計

手機時代，擁有專屬APP可以提高服務品質，增加顧客黏著度，山川久也提供iOS與Android雙版本APP的客製化設計服務，採用高成本與高品質的原生語言開發，讓APP速度最快、操作最順、使用最穩，我們重視維護，不怕變成APP孤兒，幫助客戶順利朝向物聯網與大數據的未來前進。

詳細介紹
耳機的背景圖
手機螢幕顯示APP設計作品
客製化APP設計

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